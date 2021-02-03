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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin acı günü

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personeli Erol Özdemir uzun süredir tedavi gördüğü amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Özdemir için hastane bahçesinde tören düzenlendi.


Atatürk Devlet Hastanesi Üroloji Sistoskopi Bölümünde uzun yıllardır çalışan Erol Özdemir yakalandığı amansız hastalığa yakalandı. Hastalığı nedeniyle bir süredir çalıştığı hastanede tedavi gören Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in vefat haberi ailesi başta olmak üzere yıllarca birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Özdemir için hastane personelinin katılımıyla kurum bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de bir mesaj yayımlayarak ailenin acısını paylaştı. Açıkgöz mesajında, "Uzun süredir kanser tedavisi gören Atatürk Devlet Hastanesi personeli Erol Özdemir'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

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