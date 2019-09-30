Aydın, bakkalına sahip çıkamadı

Ülkenin önemli bir kültür ve geleneği olan bakkallarla birlikte toplumu ayakta tutan önemli bir kültürün de hızla yok olduğunu belirten Aydın Bakkallar Odası Başkanı İlyas Seçkin, Aydın'da 2010 yılına kadar 850 olan bakkal sayısının bugün nüfus yaklaşık 108 bin kişi artmasına rağmen 650'ye düştüğünü belirtti.

Globalleşen dünyada, internet ve kredi kartlarının sadece ekonomiyi değil gelenek ve göreneklerin yanında komşuluk ilişkilerini de bitirdiğini belirten Aydın Bakkallar Odası Başkanı İlyas Seçkin, bakkal geleneğinin yok olmasının evlerde ciddi bir israfa da neden olduğunu belirtti. 2010 yılından bu yana Aydın'da bakkal sayısının her geçen gün eksildiğini belirten Başkan Seçkin, “Bakkalların kapanması sadece küçük bir esnafın kepenk kapatması olarak değil yitirilen bir kültür olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bakkallar bulundukları mahalle ve sokağın kara gün dostu, en yakın komşusu hatta emanetçisi olarak görülür. Bu ülkede pek çok krizler bakkallar sayesinde atlatılmıştır. Mahalle bakkalından başka hiçbir yerden veresiye ekmek bile alamayan vatandaşımızın yerel esnafına sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Eskiden insanların sadece ihtiyaçlarını mahalle bakkalından alarak gereksiz hiçbir şeyi alıp israfa neden olacak stok yapmadığını, bugün ise algı operasyonları ile sadece 1 ekmek almak için markete giden kişilerin marketten 100 ekmek parası harcayarak çıkmaya başladığını belirten Bakkallar Odası Başkanı İlyas Seçkin, “Fiyatı uygun diye ihtiyacımız olmadığı halde aldığımız pek çok şeyi bir süre sonra çöpe atar olduk. Bu durum aynı zamanda ciddi bir müsrifliğe de neden oldu. Halkla içe içe olan bakkalımız aynı zamanda amme hizmeti verirken bizi biz yapan pek çok geleneğimiz zincir marketlere yenik düştü. İnsanlarımız 3 kuruş için sadece paranın geçerli odluğu zincir marketlerle, insanlığın ilk planda paranın 2. Planda tutulduğu bakkalları unuttu” diyerek Aydın halkının bakkalına sahip çıkmasını istedi.

Yetkililere de seslenen Aydın Bakkallar Odası Başkanı İlyas Seçkin, zincir marketlere bağlı şubelere sınırlama getirilmesini isteyerek, yerel esnafın da korunmasını istedi.