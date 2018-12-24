Aydın Balı AB'ye girdi

Türkiye'nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezleri arasında gelen Aydın'dan bal ihracatı başladı. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir'in girişimleri ile 2016 yılında kurulan Aydın Bal ve Arı Ürünleri Pazarlama şirketi çalışmalarının semeresini aldı. İlk etapta kooperatif tarafından Macaristan'a 100 ton bal ihracatı yapıldı.

“Arıcıya ümit oldu”

Aydın'dan ilk defa gerçekleştirilen bal ihracatı bölgedeki arıcıya da ümit oldu. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu'na seçildikten sonra sektördeki sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Ayhan Özdemir, “Yönetim Kurulu olarak bölge arıcısının ürünlerini değerlendirmek ve ihtiyaçlarını daha uygun fiyatla karşılamak için 2016 yılında arıcımız için bu kooperatifi kurduk. İlk etapta arı yeminden kovana, maskeden körüğe kadar arıcıya lazım olan her türlü malzemeyi en uygun fiyatla arıcımızın hizmetine sunduk. Daha sonra arıcımızın ürünlerini değerlendirmek üzere bal alımına başladık. Bu kapsamda uluslararası firmalarla görüştük. Yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. İhracata başladık” diye konuştu.

Aydın'da yıllık yaklaşık 20 bin ton bal üretimi gerçekleştiğini ve bu balın en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Ayhan Özdemir, “Bu yıl ilk olarak 100 ton bal alıp ihracatını yaptık. Hedefimiz bu rakamı arttırarak devam ettirmek. Bu yıl ilk defa Aydın'ın çam balını Avrupa'ya ihraç ettik. Kooperatif olarak bunun sevincini yaşıyoruz. İhracat için aranan ilk şart balın tamamen organik ve doğal olması. Aydın'daki ihracatımızda buna uygun olarak gerçekleşti. Uzun analizler sonucunda Aydın'ın çam balı AB'ye girdi. Bunun devamının gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle arıcılarımızın daha sağlıklı doğal bal üretmesini ve kaliteden ödün vermemesini tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihracat tonajının arttıracağız. Hedefimiz aracının değil arıcının kazandığı bir sistemi kurmak” dedi.