Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un annesi toprağa verildi

Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'un dün hayatını kaybeden annesi Hülya Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde anemi rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Hülya Bozkurt, 67 yaşındayken dün hayata veda etti. Dün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hülya Bozkurt için bugün Söke Koca Cami'de ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye; Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Semerci, Söke Belediyesi önceki dönem Başkanı Süleyman Toyran, Akparti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Başsavcı Vekili Emin Kamil Özalp, Aydın Adalet Komisyon Başkanı Erhan Yıldırım, Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Mülhim, Söke Cumhuriyet Başsavcı vekili Ali Çağlar, Aydın Barosu avukatları ve Bozkurt ailesinin yakınları katıldı. Hülya Bozkurt Granta Mezarlığında toprağa verildi.