İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Barosu, JES'lerin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu

Aydın Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, düzenlediği basın toplantısı ile Jeotermal Elektrik Santrallerine ilişkin, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.


Aydın Barosu'nda düzenlenen ve Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. İsmail Türkbay tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Genel Sekreter Av. Anıl Yetişkin, Komisyon Koordinatörü Av. Dilek Ülker ve bazı avukatlar destek verdi.


Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. İsmail Türkbay yaptığı açıklamada 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 76. Maddesi Barolara; "Hukuk üstünlüğünü ve insan haklarını savunma görevi” verdiğini ifade ederek “Yaşama hakkı ile sağlıklı bir çevrede yaşamak en tabi insan haklarındandır. Bunun bilincinde olan baromuz çevre kirliliğine neden olduğu ve ruhsatsız çalıştığı kamuoyunun gündemine gelen JESlere karşı çalışma başlatmıştır. Kamuoyunun gündemindeki konu üzerinde yapılan çalışma sonunda Aydın genelinde şimdilik, 23 JES 'in Gayrisıhhi işletme ruhsatının olmadığı, 15'inin yapı kullanma izni bulunmadığı tespit edilmiştir. JES'lerin kurulması için öncelikle bir bina ve müştemilat gerekir. Bunlar için plan ve proje yapmaları inşaat izni almaları yapı kullanma izni (iskan ruhsatı) almaları zorunludur. Almazlarsa İmar yasasının 32. Maddesine göre inşaat yerel belediye tarafından mühürlenir” dedi.


JES'ler Yapı kullanım izni ve 2. Sınıf Gayrisıhhi müessese işletme ruhsatı almak zorunda olduğunu ileri süren Av. Türkbay açıklamasının devamında “Almamışlarsa; tesislerin kesin kabulünü yaparak işletmenin faaliyete geçmesine izin veren, ruhsat almayan, denetlemeyen, yasaları uygulamayan kurum ve kuruluşlar ile o kuruluşun ilgili biriminde görev yapan kişiler sorumludur. Baromuz, yasanın verdiği görevleri yerine getirmeyerek halkın sağlığını tehlikeye atan, yerel Belediyelerin ruhsat vermeye yetkili görevlileri ile Merkezi idarenin JES'lere ruhsat vermeye ve denetlemeye yetkili sorumlularının tespit edilerek hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunmuştur” ifadelerine verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.