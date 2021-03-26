Aydın Basın Kartları Sorumlusu Erdal Şener ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Atatürk Kent Meydanı'nda ziyarete açılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı hakkında ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e bilgi veren Şener, projenin Aydın'da oldukça yüksek oranda ilgi gördüğünü söyledi. Türkiye'nin yakın dönemde yaptığı teknolojik yatırımlar, Fatih Sondaj Gemisi ve İHA/SİHA yatırımları ile ilgili bilgilendirmede bulunan Şener, ‘Dijital Tır'da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucunun karşıladığını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Dijital Tır'ın Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunan oldukça önemli bir proje olduğunu vurgulayarak Şener'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.