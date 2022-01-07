Aydın Berberler Odası'nda 29 yıllık başkan yıkıldı

Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası genel kurulunda mevcut başkan, aynı zamanda Aydın Esnaf Odaları Birliği'nin de başkanı olan Selahittin Çetindoğan, 29 yıl sonra seçimi kaybederken, yeni başkan Serhan Avşar oldu.

Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası'nda Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Birlik ve beraberliğin vurgulandığı genel kurulda, oda başkanı ve yönetim kurulları da belirlendi. İki adaylı gidilen seçimlerde 29 yıldır başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Selahittin Çetindoğan seçimleri kaybetti. 295 oy alarak mevcut başkan Çetindoğan'ı yıkan Serhan Avşar, yeni başkan seçildi. Kongrede toplam 519 üyenin oy kullandığı seçimde Selahittin Çetindoğan ise 209 oy aldı.

Kongre sonucunun hayırlı olmasını dileyen Avşar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Avşar, “Ayrıştırıcı değil, birleştirici olmaya geliyoruz. Herkesin başkanı olacağıma söz veriyorum. Tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

29 yıllık başkanı devirerek yeni başkan seçilen Serhan Avşar'ın yeni yönetimi ise Ümit Efe, Uğur Arbağ, Şakir Kocabıyık, Birkan Avdan, Coşkun Taşkıran, Şevket Türk isimlerinden oluştu.

Aynı zamanda Hulisi Akşit'ten sonra Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı'nı da yürüten Selahittin Çetindoğan'ın başkanı olduğu odada seçimi kaybetmesi Aydın'da günün konusu oldu. Seahittin Çetindoğan'ın seçimi kaybetmesi üzerine Birlik Başkanlığı seçimleri şimdiden merak konusu oldu.