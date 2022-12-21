İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın BİLSEM, Erasmus projesi ile İsveç'teki eğitime katıldı

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, ‘We Are Changemakers ’ adlı Erasmus Projesi ile İsveç’te düzenlenen eğitime katıldı.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, ‘We Are Changemakers ' adlı Erasmus Projesi ile İsveç'te düzenlenen eğitime katıldı.


Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi'nin, Fransa, İsveç, Portekiz ve Türkiye'den Köşk 100.Yıl Atatürk Ortaokulu ortaklığında yürütmekte olduğu ‘We Are Changemakers' Erasmus Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projesinin ikinci hareketliliği Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri çerçevesinde Kısa Dönemli Ortak Personel Eğitimi etkinliği Wise Academy ev sahipliğinde İsveç'in Stockholm şehrinde gerçekleştirildi. Eğitime Aydın BİLSEM'i temsilen Müdür Yardımcısı Cüneyt Karakaş, İngilizce Ögretmeni Zehra Ateş ve Sınıf Öğretmeni Övgü Özkan'ın katıldı.


Sanat temelli yöntemler, anlayış, empati ve deneyim kavramlarına dayalı yaklaşımlar yoluyla iklim değişikliği farkındalığı ve Kaufman& Beghetto modeli üzerinde 4 gün eğitim alan katılımcılar aynı zamanda konuyla ilgili saha ziyaretlerinde bulunarak öğrencileri bu mesleklere yönlendirebilmek adına deneyim ve bilgi birikimi sağladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.