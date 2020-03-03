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Aydın BİLSEM, Polonya'da okullarını tanıttı

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ‘War In Films’ adlı Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi kapsamında Polonya’nın Proszowiche şehrinde etkinlikte bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ‘War In Films' adlı Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi kapsamında Polonya'nın Proszowiche şehrinde etkinlikte bulundu.


Eğitim etkinliği süresince öğrenciler okullarını tanıttı, hareketlilik öncesinde seçtikleri savaş filmlerinin sunumlarını yaptı. Sunumların sonunda online öğrenme yarışma platformu olan Kahoot'ta hazırladıkları sorularla yarıştı. Drama eğitmeni eşliğinde rol değiştirme, canlandırma, rol yapma gibi tekniklerle etkinlikler yaptı. Öğrenciler, proje kapsamında seçtikleri filmlerden bir sahneyi canlandırarak, sanat dersine katılıp, çok uluslu gruplar halinde verilen resimlerde savaş zamanı görsellerini kullanarak hikaye yazdılar.


Ev sahibi okulda gerçekleşen etkinliklerin dışında proje grubu savaşın Polonyadaki etkilerini gözlemlemek amacıyla rehber eşliğinde Auschwitz ve Birkenau, Varşova Ayaklanma Müzesi, Krakow Müzesi ve Hava Tugayı Askeri Üssünü ziyaret etti. Varşova Film Stüdyosunu da ziyaret eden gruplar film çekim sürecini deneyimleme şansı buldu.


Etkinliğe Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Güler Akkubak, Proje Koordinatörü ve İngilizce Öğretmeni Zehra Ateş ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Yasir Poyraz ve 6 BİLSEM öğrencisi katıldı.

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