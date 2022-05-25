Aydın BİLSEM, proje ortaklarını Aydın'da ağırladı

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM), Portekiz, İsveç ve Fransa'dan proje çerçevesinde Aydın'a gelen proje ortaklarını ağırladı.

Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi, Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu, Portekiz'den Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela, İsveç'ten Wise Academy ve Fransa'dan Lycee EIC ortaklığında yürütmekte olduğu "We are Change Makers" Erasmus+ KA210 Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projesinin ilk hareketliliği Aydın'da gerçekleştirildi.

Eğitim etkinlikleri süresince Akıllı Köye, Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu Bilim Fuarına, Aydın Arkeoloji Müzesi Efes Antik Kentine, Şirince'ye, Kuşadası'na ve yerel kuruluşlara ziyaretler düzenlenerek bilimsel, tarihi ve kültürel keşifler yapıldı. Projenin e-twinning projesi, logosu, web sayfası, sosyal medya hesapları oluşturularak proje takvimi hazırlandı. Proje tabanlı disiplinler arası uygulamalarla sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sorgulamaya dayalı öğrenme, Web 2 araçları konulu atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Proje faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından akşam yemeği ve sertifika töreni düzenlendi. Proje hareketliliği öğretmenlerin aktif katılımı ve motivasyonuyla başarılı bir şekilde tamamlandığı öğrenildi.