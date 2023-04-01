Aydın Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda iftar programı düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü tarafından Efeler İlçe Müftülüğü'ne bağlı Merkez Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda iftar daveti düzenlendi.

Programda selamlama konuşması yapan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, “Hayırseverlerimiz sayesinde ilimizdeki tüm kurslarımızı her gün biraz daha iyi seviyeye çıkarıyoruz. Bununla yetinmeyip sayılarını da arttırıyoruz. Bu şiar ve istekle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Müftü Güneş'in ardından kürsüye gelen Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Medet Coşkun, "Kur'an ayı olan Ramazan'da, Kur'an-ı Kerim hafızlarının yuvasında maneviyat ikliminde bir araya gelmekten ziyadesi ile memnun oldum. Başta İl Müftüsü Hasan Güneş olmak üzere maddi manevi emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Burada eğitim gören hafız adaylarımıza da Yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Medet Coşkun'un onur konuğu olarak yer aldığı programa, ilçe müftüleri, din görevlileri, Kur'an kursu öğrencilerin yanı sıra çok sayıda Aydınlı iş adamı katıldı. Program, kılınan teravih namazıyla program sona erdi.