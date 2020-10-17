Aydın Boysan Sokağı'nın açılışı yapıldı

Efeler Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları ile yeni bir görünüme bürünen Aydın Boysan Sokağı'nın (1905 Sokak) açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti.

Efeler Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında “İki Bekar” isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere kente gelen usta sanatçılar Emre Kınay ve Buket Dereoğlu, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve Efelerli vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a açılış töreninde eşlik etti.

Kafeleri ve eğlence mekanları ile Efeler'in en işlek caddelerinden biri olan Kazım Karabekir Caddesi (Sevgi Yolu) ile bağlantılı olan 1905 Sokak'ta, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün mayıs ayında tamamladığı çalışmalar ve uygulanan yeni ışıklandırma sistemi Efeler halkının beğenisini toplamıştı.

Sokağın açılışı, Efeler halkının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay; “Çok mutlu oldum bugün. Yapmış olduğumuz bir işin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu sokağın ismini Aydın Boysan olarak koymayı uygun bulduk. Aydın Boysan, yüksek mimar. 55 yıllık meslek yaşamı içerisinde bilgileri olan ve bunları da yaşama aktarmış olan bir kişi. Yalnız bununla da değil, kentlerde nasıl yaşanılacağını o konuda da topluma bilgi veren bir kişi. Meslek yaşantısının mimarlık olması nedeniyle mimarlar odasının kurucu üyesi ve ilk genel sekreteri. 55 yıllık yaşamı boyunca bir buçuk milyon metre karelik inşaata imza atmış bir kişi. Birçok ulusal ve uluslararası mimarlık ödüllerinin sahibi ve aynı zamanda da 34 kitap yazmış bir yazar. Bu sokağın esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bol kazançlar getirmesini diliyorum. Hepinizi hoşgörünüz için, pandemide bizi yalnız bırakmadığınız için Buket Hanıma Emre'ye, Fatih'e hepinize çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar” ifadelerine yer verdi.

Aydın Boysan'ın adını taşıyacak

Yenilenen sokak, 2018 yılında vefat eden usta gazeteci ve mimar Aydın Boysan'ın adını taşıyacak. Boysan, Hakkari Vilayet Konağı, Hürriyet Medya Towers, Mimar Sinan Üniversitesi Kültür Merkezi ve daha birçok önemli projenin mimarı olmasının yanı sıra kaleme aldığı 34 kitap ve çeşitli gazetelerde yazdığı köşe yazılarıyla Türk basınının efsanelerinden biri olarak anılıyor.