Aydın BŞB desteği ile Hamzabali tarla ve bahçe yolları düzeltiliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi işbirliğinde Hamzabali Mahallesi'nde tarla ve bahçe yolları düzeltiliyor.

Yenipazar Belediyesi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çiftçiye kolaylıklar sağlanıyor. İlçe merkezinde ve mahallelerde tarla ile bahçe yollarının düzeltilmesi konusunda hizmet veren belediye ekipleri, Hamzabali Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Yenipazar Belediye Başkan Yardımcısı Malik Ercan çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle halkı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'e, Başkan Yardımcısı Malik Ercan'a ve çalışan personele gerçekleştirilen çalışmalar için teşekkür etti.