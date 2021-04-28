Aydın BŞB ekipleri Didim'de üst yapı çalışması başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim'in ana bulvarlarından olan İnönü Bulvarında sıcak asfalt için çalışmalara başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Didim'de üst yapı çalışmalarına başlandı. Didim'in en işlek caddelerinden olan İnönü bulvarında sıcak asfalt çalışması kapsamında altyapı çalışmalarına başlandı. Belediye kavşağından başlayarak Abalı kavşağına kadar 8 km geliş ve 8 km gidiş olmak üzere toplam 16 km'lik bulvarda sıcak asfalt çalışması yaz sezonu öncesinde tamamlanarak hizmete açılacak.

Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay ilçenin en işlek caddelerinden olan İnönü bulvarının sıcak asfalt döşenmesiyle birlikte şehrin daha güzel bir hale geleceğini kaydederek “Bu çalışmaların yaz sezonu öncesinde tamamlanmasını bekliyoruz. Gidiş ve geliş olmak züere toplam 16 km'lik yolda çalışmalar, tam kapanma kararıyla birlikte daha hızlı süreceğini düşünüyoruz. Vatandaşların ve sürücülerin bu noktada duyarlı ve dikkatli olmalarını istiyoruz. En kısa sürede çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Bu anlamda bizlere her zaman destek olan Aydın Büyükşehir belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.