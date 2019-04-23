Aydın Büyükşehir 23 Nisan'ı çocuklarla şenlik havasında kutladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Aydın'da Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı etkinliklerle kutlandı.

4 güne yayılan 23 Nisan kutlamalarında binlerce çocuk aileleriyle birlikte Atatürk Kent Meydanı'na gelerek gönüllerince eğlendi.

Kurulan oyun çadırlarında oyunlar oynayan çocuklar, gün boyu düzenlenen yarışmalarda birbirleriyle de yarıştılar. Ödüllü yarışmalarda başarılı olan çocuklara çeşitli ödüller verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerinde kurslara katılan çocuklar da değişik etkinliklerle hünerlerini gösterdi. Kültür merkezlerinden çocuklar şarkılar söyleyip dans ettiler. Bilim ve Deney Evi Çadırı'nda da çeşitli etkinliklere katıldılar. Gün boyu farklı farklı etkinliklerin düzenlendiği meydanda, çocukları mutlu etmek için büyükşehir belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Şükran Güngör – Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda "Süper Kahraman Pak Çocuk" ve “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı çocuk oyununu sahneledi. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde de ”Hayallerini Renklendir” adlı resim sergisi ziyarete açıldı.

Çocukların gönüllerince eğlenmeleri için bu organizasyonu düzenlediklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Çocukların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'da eğlenmelerini, gülmelerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.