Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçoğlu: Otelimizi ve 2 adet spor salonumuzu hazırladık

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de her geçen gün hızla yayılan Korona virüs salgınına karşı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Efeler ilçe merkezinde bulunan Zincirlihan Otel ile 2 adet spor salonunun ihtiyaç halinde hastane olarak kullanılabilmesi için alt yapılarını hazırladıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili tvitter hesabından açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sağlık sisteminde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla; Zincirli Han Otelimizi karantina hastanesi, 2 adet spor salonumuzu sahra hastanesi olarak kullanmak üzere altyapılarını hazırladık" dedi.