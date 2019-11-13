Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, Kuşadası'nda toplandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kuşadası tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansaray'ında toplandı. Toplantı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın ili kent merkezinin dışında gerçekleştirdiği ilk meclis toplantısı olma özelliği taşıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansaray'ında gerçekleşti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlı'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda komisyona gönderilecek gündem maddeleri görüşüldü. Aydın'a bağlı 17 ilçe belediye başkanının ve büyükşehir belediyesi bürokratlarının katıldığı meclis toplantısına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Meclis Toplantısı öncesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İyi Parti İlçe Başkanlığı ile Kuşadası çarşı esnafını ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na esnaf ziyaretinde CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İyi Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve toplantıya katılmak üzere Kuşadası'nda bulunan diğer CHP ile İyi Parti'li belediye başkanları eşlik etti.

Kuşadası'nın sahil düzenlemesi için çalışmalara yakın zamanda başlayacaklarını belirten Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'na ciddi yatırımlar yapacaklarının müjdesini verdi.