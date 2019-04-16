Aydın Büyükşehir Belediye Meclisini kadınlar yönetecek

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Divanının tüm üyeleri kadınlardan oluştu.

82 meclis üyesinin katıldığı toplantıya başkanlık yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açılış konuşmasında seçimlerin geride kaldığını belirterek, “Göreve yeni seçilen belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Aydınımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimler bitti artık hepimiz birlikte Aydın için çalışacağız" dedi.

Açılış konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Toplantıyı AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, CHP İl Başkanı Ali Çankır, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan ile İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı da takip etti.

Mecliste AK Parti'nin grup sözcülüğünü Mehmet Güler, CHP'nin grup sözcülüğünü Fatih Atay, MHP'nin grup sözcülüğünü Zeki İnal, İYİ Parti'nin grup sözcülüğünü ise Cihan Demirel yaptı. Parti sözcüleri, yeni dönem için temennilerde bulundu.

Divanın tamamı kadınlardan oluştu

Mecliste başkanlık divanı asil ve yedek üyeler gizli oy yöntemiyle belirlendi. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Millet İttifakı üyeleri, divanın tamamının kadınlardan oluşması için önerge verdi. Yapılan oylamanın sonucu tamamı kadınlardan oluşan Başkanlık Divanı'na Ayşe Özdemir, Yasemin Gürsoy, Semra Yücel, Fatma Tabak ve Hatice Kurban seçilirken 1'inci meclis Başkanvekilliğine Evrim Karakoz ve 2'nci meclis başkan vekilliğine Cihan Demirel, encümen üyeliğine ise CHP'den Malik Ercan, İYİ Parti'den Kadir Mutlu Hayati Atlı, Semra Yücel ve AK Parti'den Mehmet Güler seçildi.

Encümen üyelerinin belirlenmesinin ardından meclis ihtisas komisyonlarına CHP'den 3, AK Parti'den 2, MHP'den 1 ve İYİ Parti'den de oy birliğiyle 1'er isim seçildi.