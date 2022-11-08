Aydın Büyükşehir Belediyesi, 100 bin sebze fidesi dağıttı

Ata Tohumlarının tarımsal üretimde artırılması ve gelecek nesillere aktarılması için tüm Türkiye'ye öncülük eden Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da kışlık sebze fidesi dağıtımına başlarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş 100 bin fidenin dağıtıldığını belirtti.

Her yıl 3 milyondan fazla fideyi vatandaşlarla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 100 bin kışlık sebze fidesini vatandaşlara buluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ata tohumlarından üretilen karnabahar, brokoli, lahana ve marul fidelerinin dağıtımı sürerken, merkez ilçe Efeler'de de fideler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Fide Üretici Belgesi'ne de sahip olan Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda dağıtılan binlerce fide kısa sürede tükendi. Fidelerden alan vatandaşlar ata tohumlarına sahip çıkmak istediklerini belirterek, bir karış toprak bile olsa fideleri yetiştireceklerini söyleyip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, "Vatandaşlarımızı Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından ata tohumlarımızdan üretilen; marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri ile buluşturuyoruz. Bu çerçevede 100 bin fidenin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Ata tohumlarımızın elden ele, nesilden nesile aktarmak, hem de insanların mutfaklarına bir katkı yapabilmek adına bu tür dağıtımları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.