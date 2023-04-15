Aydın Büyükşehir Belediyesi 15 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi son olarak, kent genelinde 8 ayrı noktada düzenlediği iftar programlarıyla 15 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Programlar çerçevesinde, Bozdoğan merkez, Efeler Adnan Menderes Mahallesi, Germencik Bozköy Mahallesi, Karacasu Işıklar Mahallesi, Koçarlı Cincin Mahallesi, Nazilli Bereketli Mahallesi, Buharkent Kapalı Pazar Yeri ve Söke Sarıkemer Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu. Vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam eden Başkan Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan merkezdeki iftar programına katıldı. Çerçioğlu'na; CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Düzenlenen iftar sofraları için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çerçioğlu, ‘‘Birlik ve beraberliğimizi yansıtan bereketli iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz'' dedi.