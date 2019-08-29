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Aydın Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos'u Coşkuyla Kutluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yarın akşam düzenlenecek olan konserle kutlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yarın akşam düzenlenecek olan konserle kutlayacak.


Atatürk Kent Meydanı'ndaki konserde sevilen sanatçı Hayko Cepkin sahneye çıkacak. Saat 21.30'daki konserde sanatçı özel olarak hazırlanan sahne gösterisiyle Aydınlılara unutulmaz bir akşam yaşatacak. Konser öncesinde ise saat 21.00'de Atatürk Kent Meydanı'ndaki havuzda ışıklı ses gösterisi gerçekleştirilecek.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları konsere davet ederek "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, ülkemizin ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

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