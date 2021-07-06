Aydın Büyükşehir Belediyesi 315 köyde vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Büyükşehir Sahada' projesi ile Aydınlıları dinlemeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları 17 ilçede toplam 315 mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Önümüzdeki günlerde mahallelere yapılacak yatırımlar katılımcı belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen toplantılardan elde edilen veriler doğrultusunda yapılacak.

'Büyükşehir Sahada' uygulamasına dün 17 ilçede 60 mahalleyle devam edildi. Aydınlılara daha iyi hizmet verebilmek için gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşlara mahallelerine, ilçelerine ve Aydın'a yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verildi. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden talepleri ve beklentileri de alınırken önümüzdeki süreçteki yatırım programı bu taleplere göre şekillendirilecek.

"Aydın'ı vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın her mahallesine yatırım götürdüğünün altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Aydın'ı vatandaşlarımızla, katılımcı belediyecilik anlayışıyla yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini yerine getirmeyi çok önemsiyoruz ve çalışmalarımızda buna odaklanıyoruz. Çok daha iyi hizmet verebilmek için vatandaşlarımızı dinlemeye ve taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.