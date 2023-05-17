Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın'ın yollarını yenilemeye devam ediyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik Şehit Cafer Sokağı baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir, yol yapım çalışmalarını planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak sürdürüyor ve ardı ardına çalışmalarını tamamlıyor. Ekipler, Germencik Şehit Cafer Sokak'taki hızlı çalışmaları ile kısa sürede yolu vatandaşların hizmetine sundu. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgileri de çekilen sokak, vatandaşlardan tam not aldı.

Çalışmaların koordineli bir şekilde yapıldığını belirten vatandaşlar, yolların modern bir görünüme sahip olduğunu belirterek; yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.