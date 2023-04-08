Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydınlıları iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu geleneksel iftar sofraları, binlerce Aydınlıyı bir araya getirmeye devam ediyor.

Kentin farklı noktalarında kurulmaya devam eden sofralar, binlerce vatandaşı bir araya getirerek birlik ve beraberlik atmosferi oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesinde hazırlanan lezzetli iftar yemekleri, kurulan bereketli iftar sofralarında vatandaşlara ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi, son olarak il genelinde 8 ayrı noktada iftar programı düzenleyerek 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Yenipazar Merkez, Bozdoğan Amasya Mahallesi, Çine Çaltı Mahallesi, Kuşadası Kirazlı Mahallesi, Söke Burunköy Mahallesi, Efeler Atatürk Kent Meydanı, Nazilli Hasköy Mahallesi ve 23 Nisan Parkı'nda iftar sofraları kuruldu.

Ramazan ayı boyunca il genelinde kurulmaya devam eden iftar sofraları için memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.