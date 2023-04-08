Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydınlıları iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor

Vatandaşlar, Büyükşehir'in iftar sofralarına yoğun ilgi gösterirken, Başkan Çerçioğlu da İncirliova Erbeyli Mahallesi'ndeki programa katıldı.

Kentin dört bir yanında iftar sofraları kurmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bugün de 7 ayrı noktada 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Zafer Mahallesi ile İstiklal Mahallesi, İncirliova Erbeyli Mahallesi, Koçarlı Dedeköy Mahallesi, Köşk Akçaköy Mahallesi, Kuyucak Kurtuluş Mahallesi ve Sultanhisar Eskihisar Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, İncirliova Erbeyli Mahallesi'ndeki programa katılarak vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Çerçioğlu'na, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca kurulmaya devam eden iftar sofraları için memnuniyetlerini dile getirdi. Çerçioğlu, "Ramazan'ın bereketini iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.