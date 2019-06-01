Aydın Büyükşehir Belediyesi bayram hazırlıklarına devam ediyor

Aydın'ın yollarını modern hale getirmek için geceli gündüzlü çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesinde de tatil beldelerinde çalışmalarına hız verdi. Didim Akbük'te yapılan yol çalışmalarıyla gözde tatil beldesi yeni asfalt yollara kavuşuyor.

Tatile gelecek vatandaşların modern yollarda yolculuk yapmalarını sağlamak için çalışan ekipler, Didim'de ve Kuşadası'nda birçok noktada çalışma yürütüyor. Davutlar Sevgi Yolu'nda son rötuşlar yapılırken yine Davutlar Adnan Kahveci Bulvarı'nda da çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Aydın'ın gözde turizm beldelerinden olan Didim Akbük'te de asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar kısa sürede bitirilerek vatandaşların kullanımına açılacak.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalara Aydın'ın gözde tatil beldelerinde hızlandırdıklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydın yollarıyla da örnek şehirlerden birisi oldu. Tatile gelecek olan vatandaşlarımızın konforu için her ayrıntıyı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız bayram tatillerinde yeni yollarımızda yolculuk yapacak. Yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz” diye konuştu.