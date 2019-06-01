İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Büyükşehir Belediyesi bayram hazırlıklarına devam ediyor

Aydın’ın yollarını modern hale getirmek için geceli gündüzlü çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesinde de tatil beldelerinde çalışmalarına hız verdi.

Aydın'ın yollarını modern hale getirmek için geceli gündüzlü çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesinde de tatil beldelerinde çalışmalarına hız verdi. Didim Akbük'te yapılan yol çalışmalarıyla gözde tatil beldesi yeni asfalt yollara kavuşuyor.



Tatile gelecek vatandaşların modern yollarda yolculuk yapmalarını sağlamak için çalışan ekipler, Didim'de ve Kuşadası'nda birçok noktada çalışma yürütüyor. Davutlar Sevgi Yolu'nda son rötuşlar yapılırken yine Davutlar Adnan Kahveci Bulvarı'nda da çalışmalarda sona yaklaşıldı.


Aydın'ın gözde turizm beldelerinden olan Didim Akbük'te de asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar kısa sürede bitirilerek vatandaşların kullanımına açılacak.


Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalara Aydın'ın gözde tatil beldelerinde hızlandırdıklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydın yollarıyla da örnek şehirlerden birisi oldu. Tatile gelecek olan vatandaşlarımızın konforu için her ayrıntıyı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız bayram tatillerinde yeni yollarımızda yolculuk yapacak. Yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.