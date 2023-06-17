Aydın Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Evi Yaz Kampı başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ‘Bilim Deney Evi Yaz Kampı', yaz tatilinde çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşatacak. 2. ve 8. sınıf aralığındaki yaş gruplarını içine alan kampta çocuklar, kimya, fizik, biyoloji ve kriminal atölye çalışmalarına katılarak bilimle dolu 2 hafta geçirecek.

Teorik eğitimin pratiğe dönüşeceği kampta, çocukların hem merak duyguları hem de bilimsel düşünme becerileri gelişecek. Her yıl yaz aylarında geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek için eğitimle eğlencenin bir araya geldiği bu kampı düzenlediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ”Kentimizin çocuklarına bilim ve teknolojik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor, bilimsel kavramları daha anlaşılır bir dille onlara aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

İnteraktif bir ortamda gerçekleşecek

3-14 Temmuz ve 17-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Bilim Deney Evi Yaz Kampı, hafta içi her gün 2., 3., ve 4. sınıflar için saat: 10.00-12.30 arasında, 5., 6., 7. ve 8. sınıflar için ise saat 14.30-18.00 arasında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak interaktif bir ortamda gerçekleşecek. Ayrıca kamp, katılımcıların sosyal etkileşim ve takım çalışmasına da katkı sunacak. Kursun son gününde ise çocuklar fizik, kimya ve biyoloji alanındaki edindikleri tecrübeleri, kriminal çalışma uygulamasında pratiğe dökecek. Bir öykü üzerinden gerçekleşecek kriminal çalışmada katılımcılar, hem eğlenceli vakit geçirecek hem de kamp boyunca öğrendiklerini pekiştirecekler. Kamp sonunda ise öğrencilere sertifika takdimi de yapılacak. Bilim Deney Evi Yaz Kampı ile ilgili tüm detaylara 219 11 19 numaralı hattan ulaşmak mümkün.