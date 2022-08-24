Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da onlarca genci hayallerine kavuşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği ücretsiz üniversite sınavı hazırlık kurslarına giden onlarca öğrenci üniversiteyi kazandı.

Gençler, kursların ücretsiz olmasının kendilerine sağladığı faydayı ve kursların kalitesine vurgu yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise öğrencilere eğitim hayatlarında başarı temennilerini iletirken, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hukuk Fakültesi'ni kazanan Aybüke Devrim, “Ben kurslara ikinci dönem gelmeye başladım. Hocalarımız bizimle çok ilgilendi. Eğitim, konu anlatımları ve soru çözümleri çok iyiydi. Aynı zamanda deneme sınavları oluyordu; benim için çok yararlı oldu. Burayı bütün öğrencilere tavsiye ediyorum. Çok memnun kaldım ve hukuku kazandım” şeklinde konuştu.

Kursta daha çok soru çözümlerine yöneldiklerini ifade eden Devrim, “Kursta soru çözümlerimiz çok fazlaydı. Eğitmenlerimiz sorularımız hakkında bize çok yardımcı oluyorlardı. Bize her kaynaktan soru gösteriyorlardı. Ben konu anlatımlarından ziyade çok soru çözmemizle kazandığımızı düşünüyorum. Ücretsiz olarak düzenlenmesini de çok faydalı buluyorum. Özellikle çevremizde dershaneye gidemeyecek öğrencilerimiz var ya da dershaneye gitse bile faydasını göremeyenler var. Dolayısıyla böylesi bir kursun olması çok yararlı” dedi. Hayallerinden de bahseden Devrim “İleride hâkim veya savcı olup adaletli bir insan olmak istiyorum. Özlem Başkanımıza bu kurs için çok teşekkür ediyorum, bize çok faydası oldu” ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü kazanan Hüseyin Aykut, “İki yıl emek verdim ve kazandım. Büyükşehir Belediyesi'nin çok fazla katkısı oldu. Bütün eğitmenlerimizden Allah razı olsun. Kursların ücretsiz olması maddi durumu olmayan öğrenciler için çok önemli. Diğer dershanelerden hiçbir farkı yok hatta daha güzel. Önümüzdeki yıl üniversiteye gidecek öğrencilere kesinlikle tavsiye ediyorum. Paralarını üniversite için saklasınlar. Böyle bir kurum açtığı için Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşireliği kazanan Yılmaz Yılmaz, “Çok mutluyum. Sağlık sektörü olması ayrı bir güzellik; önü açık ve iş bulma şansım yüksek. Gençlik Merkezi'ni bana arkadaşım önermişti. Başta ücretsiz olmasından dolayı eğitim kalitesinin düşük olacağıyla ilgili bir önyargım vardı. Ama tam aksine eğitim kalitesi belli başlı dershanelerle kıyaslanabilecek kadar yüksekti, kimi dershanelerden de kat kat yüksekti” dedi. Üniversiteye hazırlanmak isteyen gençleri Gençlik Merkezi'ne davet eden Yılmaz, “Kesinlikle tavsiye ediyorum, paranız cebinizde kalsın. Pandemiden dolayı 10. ve 11. sınıfı göremedim. Gençlik Merkezi'yle 12. sınıfta bu arayı tek yılda kapattım” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Gençlik Merkezi'nden üniversiteyi kazanan gençlerden Elif Yaman ise ücretsiz kurstan ve eğitimci kadrosundan dolayı kendisini şanslı gördüğünü söylerken, kursa gitmeye bir arkadaşının vesile olduğunu söyledi. Yaman, “Benim gençlik kültür merkezinde eğitim görme isteğim bir arkadaşım sayesinde oldu. Aklımda mezuna kalırsam iyi bir dershaneye yazılmak vardı, ama o arkadaşım öğretmenleri o kadar çok övdü ki hiçbir dershane araştırması yapmadan Gençlik Merkezine kaydoldum. İyi ki de kaydoldum” ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi'nde Türkiye geneli deneme sınavlarının da ücretsiz yapıldığının altını çizen Yaman, üniversite hayali kuran gençleri Gençlik Merkezi'ne davet etti. Yaman, “Bize bu olanakları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim. Ülkede öğrencilere verilmeyen değeri şehrimizde bize vererek umut ışığı olan başkanımıza minnettarım” dedi.