Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları vatandaşları dinliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları 'Büyükşehir Sahada' uygulaması çerçevesinde tam kadro sahaya çıkarken, mahallelere yapılan rutin ziyaretlerin yanı sıra yapılan uygulamayla vatandaşların talepleri dinleniyor.

Katılımcı belediyeciliği tam anlamıyla uygulayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yaz döneminde de sahaya tam kadro çıktı. Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) bürokratlarının katıldığı toplantılarda vatandaşlara mahallelerinde ve ilçelerinde yapılan yatırımlarla ilgili bilgi de veriliyor. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'den talepleri ve beklentileri de dinlenirken toplantılarda alınan talepler gerçekleştirilmek üzere tek tek not ediliyor. Talepler önümüzdeki süreçte mahallelere yapılacak yatırımların temelini oluşturacak.

"Vatandaşlarımızı mahallelerinde dinliyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 'Büyükşehir Sahada' uygulamasının yaz ve kış dönemi olmak üzere her yıl düzenli olarak yapıldığını hatırlattı. Toplantıların mahallelere yapılan rutin ziyaretlerin yanı sıra yapıldığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, “Bürokratlarımız Aydın'ın her köşesini karış karış dolaşarak vatandaşlarımızın bizden taleplerini topluyor. Vatandaşlarımızı mahallelerinde dinliyoruz. Aydın'ın her mahallesini vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın taleplerini tek tek yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.