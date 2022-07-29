Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyükdere'ye 3 milyon liralık bir yatırım daha yapılıyor

Aydın genelinde altyapı yatırımlarına devam eden Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Koçarlı Büyükdere'de de kanalizasyon çalışmalarına başladı. Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Uzunkaya, kendisinin ve mahallelilerin yapılan yatırımlardan dolayı çok mutlu olduklarını söylerken “Büyükşehir Belediyemizin mahallemize katkısı çok. Başkanımızın gölgesi bize yeter” dedi.

Koçarlı ilçe merkezinde kanalizasyon altyapı çalışmaları, kanalizasyon kolektör hattı ve atık su paket arıtma tesisi inşaatı tüm hızıyla devam ederken, Büyükdere Mahallesi'nde de kanalizasyon çalışmalarına başlandı. 3 milyon liralık yatırımı değerlendiren mahalle muhtarı Uzunkaya, “Koçarlı'da yapılan bir altyapı çalışması vardı. Bunun devamında bizim de mahallemiz için bir talebimiz bulunmuştu. Buna istinaden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ASKİ yetkilileri destekleriyle bu projeye başladık. Allah Özlem Başkanımızdan razı olsun. Başkanımızın mahallemize yaptığı bu yatırımlar için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

2 kilometrelik hat

Mahallelilerin 2 kilometrelik çalışma için çok mutlu olduklarının altını çizen Uzunkaya “Büyükşehir Belediyesi'nde hiç sıkıntı yaşamıyoruz. İhtiyacımız olduğumuzda Büyükşehir'den bütün yetkililere ulaşabiliyoruz. Mahallemizde düğün salonu ve kültür merkezi gibi büyük projeler Büyükşehir Belediyesi'nin sayesinde yapıldı” ifadelerini kullandı.