İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Büyükşehir Belediyesi camileri dezenfekte ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs’ta ibadete açılacak olan ildeki tüm camilerde dezenfekte işlemi başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs'ta ibadete açılacak olan ildeki tüm camilerde dezenfekte işlemi başlattı.


Korona virüs ile mücadelede normalleşme dönemine girilmeye başlamasıyla birlikte ibadethanelerin dezenfekte işlemlerine de başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, arefe günü başlattığı çalışmaları kısa sürede tamamlayarak camilerin steril olmasını sağlayacak.


Nazilli Merkez Koca Cami'de yapılan dezenfekte işlemi ile ilgili bir açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görevlilerinden Nazilli Sorumlusu İrfan Özbek; “Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, pandemi döneminde resmi kurum ve kuruluşlarla beraber Aydın ilinin tüm ilçelerinde camilerin ibadete açılışı öncesi tüm dezenfektana işlemlerini tamamlayacak. Camilerin yanısıra eczane, kuaför ve berberler, resmi kurumlar ile toplu halde bulunulan mekanlar dezenfekte edilmeye de devam edecek. 29 Mayıs'ta camiler açıldığında vatandaşlarımız huzurla ve güvenle ibadetini yapabilir” dedi.


İlçe Müftülüğü adına yapılan açıklamada da Nazilli Merkez Koca Cami'de başlayan dezenfekte işlemlerinin ilçedeki tüm camilerde de uygulanacağı belirtildi. “Bu süreç içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyemize, Nazilli Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Camimizde gerekli dezenfekte işlemlerini yaptılar. 29 Mayısa hazır hale getirdiler. İnşallah bayramdan sonra da camilerimiz ibadete açılacaktır. Tekrardan yapılacak olan dezenfekte işlemleri için bildirimde bulundular. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyor ve herkesin bayramlarını da kutluyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.