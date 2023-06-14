Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine Kahraman Mahallesi yolunu yeniliyor

Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir, Çine ilçesi Kahraman Mahallesi yolunda da sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz'' dedi.

Kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Çine ilçesi Kahraman Mahallesi yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, sıcak asfalt seriminin ardından şerit çizgilerinin çekilmesi ve yol işaretlemelerinin yapılması ile çalışmalarını tamamlayacak.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirtti ve hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu'na teşekkür etti.