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Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine'de vatandaşlarla buluştu

Vatandaşlarla doğrudan yaşadıkları mahallelerde buluşmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini doğrudan kendilerinden dinliyor.

Vatandaşlarla doğrudan yaşadıkları mahallelerde buluşmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini doğrudan kendilerinden dinliyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları dün akşam Çine'de üç farklı mahallede yapılan toplantılarda vatandaşların taleplerini dinledi.


Çine'nin Altınova, Cumalı ve Bahçearası mahallelerinde yapılan toplantılarda vatandaşların mahallelerine yapılmasını istedikleri yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulurken yapılan yatırımlarla ilgili bilgi de verildi.


Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine ve Çine'ye yaptığı yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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