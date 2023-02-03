Aydın Büyükşehir Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Hepimiz Biriz!' adlı oyunla çocukları buluşturmaya devam ediyor. Çocuklar, Aydın genelinde sahnelenecek olan oyunla tiyatroya doyacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi ve tüm çocukları oyunu izlemeye davet etti.

Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı 'Hepimiz Biriz!' adlı oyun ilk olarak 4 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda sahnelenecek. Oyun, 6 Şubat Pazartesi günü saat 16.00'da Atça'da Muhsin Aksay Kültür Merkezi'nde; 7 Şubat Salı günü saat 16.00'da Nazilli Yeşilyurt Kültür Merkezi'nde; 8 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da Karacasu Kültür Merkezi'nde; 9 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Koçarlı'da Mevlüt Şahinci Konferans Salonu'nda; 10 Şubat Cuma günü ise saat 16.00'da İncirliova Kültür Merkezi-Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.