Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Cumhuriyet Bayramı' temalı yarışma düzenliyor

yıldönümünde öğrencilere yönelik '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' temalı yarışma düzenliyor.

Yarışma anaokulu ve ilkokul öğrencileri için resim, ortaokul öğrencileri için resim, şiir, lise öğrencileri için de resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde yapılacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm öğrencileri yarışmaya katılmaya davet etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere zeka beceri oyunları, akıllı saat, tablet bilgisayar, elektrikli scooterın yanı sıra diğer tüm katılımcılara malzemeli resim çantası armağan edilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Cumhuriyeti yaşatacak olan öğrencilerin muhteşem eserler ortaya çıkaracağına inandıklarını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Katılımcılar eserlerini 24 Ekim 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Efeler/Aydın adresine kargoyla ya da elden teslim edebilirler. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye 444 40 09 ve www.aydin.bel.tr adresinden ulaşılabilir" ifadelerine yer verildi.