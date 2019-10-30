Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

yıldönümü Aydın'da Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı programla coşkuyla kutlandı.

Efeler Belediyesi'yle ortaklaşa düzenlenen Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü'yle başlayan kutlamalar, ışık ve ses gösterileri ve sevilen sanatçı Buray'ın konseriyle taçlandırıldı. Binlerce Aydınlının ortak olduğu kutlamalar akşam geç saatlere kadar sürdü.

Ortaklaşa düzenlenen Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü'ne binlerce Aydınlı katılırken Aydınlılar kutlama coşkusunu 500 metrelik dev Türk bayrağını ellerinde taşıyarak ortak oldu. Fener alayı sonrasında Atatürk Kent Meydanı'ndaki havuzda ışıklı ses gösterisi düzenlenirken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gösteriyi vatandaşlarla birlikte izledi.

Ses ve ışık gösterisinin ardından ise sevilen sanatçı Buray Aydınlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Genç sanatçı sevilen birçok şarkıyı seslendirirken meydana toplanan çoğunluğu genç binlerce Aydınlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı şarkılara eşlik ederek kutladı.

Konser sonrasında ise havai fişek gösterisi düzenlendi.

Aydınlıların her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladığını belirten Başkan Çerçioğlu, genciyle yaşlısıyla binlerce Aydınlının kutlamalara ortak olduğunu söyledi. "Atamızın bizlere emanetini ilelebet yaşatacağız" diye konuşan Başkan Çerçioğlu, "Cumhuriyet coşkusuna ortak olduğumuz tüm Aydınlılarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve şehitlerimizi rahmetle andık, gazilerimize şükranlarımızı sunduk. Binlerce Aydınlı kutlamalara ortak olarak Cumhuriyete bağlılığını bir kez daha gösterdi. Cumhuriyetimizin 96. yaşı kutlu olsun" dedi.