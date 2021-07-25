Aydın Büyükşehir Belediyesi daha temiz bir çevre için bayramda da iş başındaydı

Ekipler özellikle nüfusun 4-5 kat arttığı tatil beldelerinde bir sorun yaşanmaması için çalıştı.

Temizlik şube müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sorumluluk alanlarındaki cadde ve bulvarların temizliği, kent genelinde otogarların, meydanların, kaldırımların yıkama işlemleri ile kent mobilyaları, üst geçitler, duraklar, ibadethaneler ve sahil temizliği bayramda da sürdürüldü. Korona virüsle mücadeleye devam eden mobil dezenfekte ekipleri kent genelinde bank, durak, üst geçit gibi toplu kullanım alanlarını dezenfekte ederken; dezenfekte istasyonlarında da toplu taşıma, ticari, özel ve kamu araçlarının dezenfekte çalışmalarına devam edildi. Atık yönetimi ekiplerince ise ilçe belediyelerince toplanan evsel atıkların aktarma istasyonlarından Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık düzenleme ve bertaraf tesislerine getirilerek bertaraf edilmesi sağlandı. Diğer taraftan bayram süresince tıbbi atık ekipleri tarafından da toplama ve taşıma araçlarıyla kontrolü yönetmeliği kapsamında tehlikeli atıkların, üretici sağlık kuruluşlarından toplanması, taşınması ve bertarafı da kesintisiz devam etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin her biriminin bayram süresince de görev başında olduğunu söyledi.