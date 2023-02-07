İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine destek için teyakkuza geçti

Aydın Büyükşehir Belediyesi; 4 tam donanımlı araç, 12 uzman personel ve 2 arama kurtarma köpeği ile bugün saat akşam saatlerinde bölgeye hareket etti.



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı destek konvoyu Aydınlı vatandaşların desteği ile daha da büyüdü. Battaniye, giysi, çadır, su, çocuk bezi gibi temel ihtiyaçlardan oluşan binlerce koli depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Aydınlı vatandaşların destekleriyle daha da büyüyen destek filosu, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 tır, 5 kamyon ve günlük 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip sahra aşeviyle yola çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bölgeye destek olan Aydınlılara yardıma devam etme çağrısı yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.