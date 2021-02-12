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Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem önlemleri almaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi olası depreme karşı önlemler almaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla zemin katlarında otopark olan binaların depreme karşı daha güvenli hale getirilebilmesi için üç tarafının dış duvarla veya ara bölme duvarla güçlendirilmesine izin verildi. Güçlendirme çalışmaları ilçe belediyelerinden alınacak izinle yapılabilecek.



Alınan kararla 90'lı yıllardan bu yana uygulanan ve deprem güvenliği açısından risk taşıyan, giriş katı otopark olan, açık kolonlar üzerine oturan binaların da güçlendirilmesinin önü açıldı. Yapılan düzenlemeyle, gerekli izinler alındıktan sonra, halihazırda zemin katları otopark olarak inşa edilmiş izinli yapılarda yapıyı güçlendirecek dış duvar veya ara bölme duvar yapılabilecek. Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin olası depreme karşı her türlü hazırlıkları yapmaya devam ettiklerinin altını çizerek vatandaşlara binalarını güçlendirmeleri için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

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