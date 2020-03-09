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Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, “Sarı Bina” olarak adlandırılan ana hizmet binasını, salgın hastalıklara karşı dezenfekte etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, salgın hastalıklara karşı her türlü önlemi aldıklarını belirtti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, veznelerinde yaptığı rutin ilaçlamanın yanı sıra ana hizmet binasının tamamında ortak kullanım alanlarını da dezenfekte etti. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı çocuk oyun alanları, toplu taşıma araçları ve otobüs terminalleri de rutin olarak dezenfekte ediliyor.


Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, amaçlarının salgın hastalıkların önüne geçmek olduğunu söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Salgın hastalık olasılığına karşılık rutin olarak dezenfeksiyon işlemlerimize devam ediyoruz. Ortak kullanım alanlarında tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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