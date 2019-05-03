Aydın Büyükşehir Belediyesi hayatı paylaşıyor

"Paylaşmak için engel yok" sloganıyla engelli vatandaşların önlerindeki tüm engelleri kaldırmak için çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla bir haftaya yayılan bir farkındalık çalışması gerçekleştirecek.

Yarın Nazilli Belediyesi ve Nazilli Bedensel Engelliler Derneği ile birlikte gerçekleştirilecek "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok Farkındalık Yürüyüşü" ile başlayacak etkinlikler yine yarın Nazilli'de Sümer Park'ta yapılacak "Bahar Şenlikleri" ile devam edecek.

6 Mayıs Pazartesi günü ise Kuşadası Belediyesi'yle Kuşadası Engelsizler Plajı'nda "Yüzmeye Engel Yok" etkinliği düzenlenecek ve etkinlik gün boyu sürecek.

7 Mayıs Salı günü ise Çine Belediyesi işbirliğiyle tüm akşama yayılan etkinlikler düzenlenecek. Saat 18'de Çine Engelliler Derneği'yle birlikte dernek binasından Hükümet Meydanı'na farkındalık yürüyüşü yapılacak. Çine Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenecek iftardan sonra ise engelli vatandaşlarla buluşma gerçekleştirilecek. Buluşmada temsili askerlik yapacak engelli askerler için kına gecesi düzenlenecek.

8 Mayıs Çarşamba günü de İncirliova Belediyesi'yle birlikte İncirliova Kültür Merkezi'nde bir buluşma gerçekleştirilecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Engelsiz Festival'in 3'üncüsü düzenleniyor

10 Mayıs Cuma gününden itibaren de Didim Belediyesi'yle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Engelsiz Festival" ise dört güne yayılacak. Didim ve Yöresi Engeller Derneği ile birlikte düzenlenecek festivalle hayatın önünde engel olmadığı vurgulanacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu engelli vatandaşlara yönelik farkındalığı arttırmak için tüm haftaya yayılan etkinlikler düzenlediklerini belirtip engelli vatandaşlarla dayanışmanın öneminin altını çizdi. "Hayata, hayatın zorluklarına beraberce göğüs gerebilmek için önümüzde hiçbir engel yok. Kol kola verip bütün engellerin üstesinden gelebiliriz" diyen başkan Çerçioğlu tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.