Aydın Büyükşehir Belediyesi iftar programlarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde 5 ayrı noktada iftar programı düzenlendi. Bozdoğan Merkez; Didim Akyeniköy Mahallesi; Buharkent Gelenbe Mahallesi; Çine Merkez Kapalı Pazaryeri ve Nazilli Bayındır Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu. Başkan Özlem Çerçioğlu, Çine Kapalı Pazaryeri'ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu'na; CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, Saadet Partisi İl Başkanı Fatih Karahan, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Vatandaşlar, birlik ve beraberliği yansıtan iftar sofraları için memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Bereketli iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.