Aydın Büyükşehir Belediyesi iftar sofraları kurmaya devam ediyor

Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşatılmaya devam ettiği sofralar, Ramazan ayı boyunca kurulacak.

Büyükşehir Belediyesi, bugün de kent genelinde 8 ayrı noktada düzenlediği iftar programlarıyla 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Programlar çerçevesinde, Efeler Atatürk Kent Meydanı ve Çestepe Mahallesi; Germencik Ortaklar Meydan; Koçarlı Yeniköy Mahallesi; Söke Güllübahçe Mahallesi; Sultanhisar Atça Mahallesi; Nazilli İsabeyli Mahallesi ve 23 Nisan Parkı'nda iftar sofraları kuruldu.

Vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam eden Başkan Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Atça Mahallesi'ndeki iftar programına katıldı. Çerçioğlu'na; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

‘‘Birlik ve beraberliği yansıtan bereketli iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz''

Düzenlenen iftar sofraları için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çerçioğlu, ‘‘Birlik ve beraberliği yansıtan bereketli iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.