Aydın Büyükşehir Belediyesi iftar sofralarında vatandaşlarla buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, bugün de il genelinde 8 ayrı noktada iftar programı düzenleyerek 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Atatürk Kent Meydanı ile Yeniköy Mahallesi; Söke Bağarası Mahallesi; Karacasu Ataeymir Mahallesi; Köşk Yavuzköy Mahallesi; Yenipazar Donduran Mahallesi; Nazilli Yıldıztepe Mahallesi ve 23 Nisan Parkı'nda iftar sofraları kuruldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, Köşk Yavuzköy Mahallesi'ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu'na; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Birlik ve dayanışmayı yansıtan iftar sofraları için memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, ‘‘Ramazan'ın bereketini birlik ve dayanışmamızı yansıtan sofralarımızda paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.