Aydın Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği için eylem planı hazırlıyor

"İklim için Kentler" deklarasyonuna imza atarak Paris Anlaşması'nın yükümlüklerine bağlılık sözü veren Aydın Büyükşehir Belediyesi "İklim Değişikliği İçin Eylem Planı" hazırlığına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediğinin altını çizerek, gelecekte daha da artacak olan etkilerin bugünden önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Çerçioğlu, "İklim değişikliğinin göstergelerinden olan aşırı hava olayları son yıllarda etkilerini daha fazla göstermeye başladı. Bu etkilerin önüne geçmek için zaten uygulamaya devam ettiğimiz çalışmaları daha da çeşitlendireceğimiz ve imzacısı olduğumuz deklarasyona bağlı kalacağımız 'İklim Değişikliği İçin Eylem Planı' hazırlığına başladık" diye konuştu.

Halihazırda altyapının aşırı hava olaylarına uyumlululaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Çerçioğlu, deklarasyona bağlı kalarak özellikle yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde yeni bisiklet yolları ve parklar yapacaklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu, Aydın genelinde sera gazı salımının azaltılmasını hedeflediklerini de ifade etti. Sera gazının salımının azaltılabilmesi için temiz enerji kullanılmasının önemine değinen Başkan Çerçioğlu, jeotermal enerjinin konut ve sera ısıtmasında kullanılmasının önemini vurguladı.