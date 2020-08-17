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Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri asfalt sezonu olması dolayısıyla Nazilli’den Kuşadası’na Aydın’ın dört bir tarafında yol çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri asfalt sezonu olması dolayısıyla Nazilli'den Kuşadası'na Aydın'ın dört bir tarafında yol çalışmalarına devam ediyor.


Ekipler Sultanhisar'da Kavaklı Mahallesi yolunda asfaltlama öncesi kazı çalışması yaparken Malgaçemir-Kumaşdere yolunda da sathi kaplama çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor.


Efeler'de Doğu Gazi Bulvarı'nda altyapı çalışmasını bitiren ekipler burada da sıcak asfalt öncesi kazı çalışmasına başladı. Ekipler Kuşadası'nda da çalışırken Kasım Yaman Caddesi'nde yine sıcak asfalt öncesi kazı çalışması yapılıyor. Diğer taraftan ekipler Nazilli'te de Ovacık - Küplü mahallelerinde sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi yol yapım ekiplerinin yaz ayları boyunca aralıksız çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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