İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan yaşadıkları mahallelerde buluşmaya devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları dün akşam İncirliova'da iki farklı mahallede yapılan toplantılarda vatandaşların taleplerini dinledi, yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.


İncirliova'nın Hacıaliobası ve Yazıdere mahallelerinde yapılan toplantılarda vatandaşların mahallelerine yapılmasını istedikleri yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İncirliova'ya yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşların talepleri yatırım programına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.