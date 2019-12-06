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Aydın Büyükşehir Belediyesi İsmet Sezgin için lokma hayrı yapacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi eski Aydın milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Sezgin’in üçüncü ölüm yıldönümü için lokma hayrı düzenleyecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi eski Aydın milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Sezgin'in üçüncü ölüm yıldönümü için lokma hayrı düzenleyecek.


Lokma hayrının ilki Efeler'deki İsmet Sezgin Parkı'nda saat 11'de yapılacak. Saat 13'te ise Bey Camisi'nin yanında yine lokma hayrı yapılacak.


Aydın'ın yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından olan İsmet Sezgin'in anısını yaşatacaklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "İsmet Ağabey tüm Aydınlıların ağabeyiydi. İsmet Ağabeyimizin kalbimizde ayrı bir yeri vardır. Hem Türkiye'mize hem de Aydınımıza büyük hizmetlerde bulundu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu. Başkan Çerçioğlu tüm Aydınlıları lokma hayrına davet etti.

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