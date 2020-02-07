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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu muhtarlarının taleplerini dinledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin taleplerini doğrudan muhtarlardan dinliyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz'la bir araya gelip Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini ileten Karpuzlu muhtarları, Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine yaptığı yatırımlar için teşekkür etti.


CHP Karpuzlu İlçe Başkanı Tuğrul Ozan'ın da hazır bulunduğu toplantıda muhtarlar mahallelerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini doğrudan Başkanvekili Evrim Karakoz'a iletti.


Mahallelerine ve Karpuzla yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden muhtarların istekleri yatırım programına alındı.

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