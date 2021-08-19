Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin yollarını yenilemeye devam ediyor

Köşk'ün Yavuzköy ve Nazilli'nin Bozyurt mahallelerinde sıcak asfalt serimi yapılarak yenilenen yollar trafiğe açıldı.

Kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın kontrolünde ilerleyen yol yapım çalışmalarında, Köşk'ün Yavuzköy ve Nazilli'nin Bozyurt mahallelerinde asfalt serimi tamamlanarak, sürüş güvenliğini arttıran yol uyarı çizgilerinin çekilmesi ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince de yeni durakların yerleştirilmesi ile birlikte yollar vatandaşın hizmetine sunuldu.

Köşk'ün Yavuzköy Mahallesi'nin ana bağlantı yolundaki çalışmalarda ilk olarak kazı ve temel malzeme serimi yapıldı. Yolda yapılan genişletme çalışması ile birlikte sıcak asfalt serimi yapılarak Yavuzköy yolu trafiğe açıldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolda yapılan çalışmalarla konforlu ve güvenli bir hat oluşturularak, Yavuzköy mahalle sakinlerine uzun yıllar hizmet verecek, kalıcı bir yatırım gerçekleştirilmiş oldu.

Nazilli ilçesine de güvenli ve konforlu yollar kazandırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Bozyurt Mahallesi'ndeki 2.3 kilometrelik güzergahta da yol yapım çalışmalarını tamamladı. Kazı ve temel serimi çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi yapılan yol, sıcak asfalt seriminin ardından sürüş güvenliğini sağlayacak olan sarı çizgiler ve yeni durak ile yolun çehresi değişti. Nazilli'de ayrıca Hamzallı ve Pirlibey mahalleleri arasında da yol yapım çalışmaları devam ediyor.